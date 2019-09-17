وزير الطاقة السعودي: لا نعلم من هي الجهة التي تقف خلف الهجمات على أرامكو

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تجنّب وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في مؤتمر صحفي في جدة، يوم الثلاثاء، توجيه الاتهام لأي جهة بالوقوف خلف الهجمات التي استهدفت شركة أرامكو. وقال الوزير، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية: ”لا نعلم من هي الجهة التي تقف خلف الهجوم“.