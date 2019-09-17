وزير الطاقة السعودي: الإنتاج عاد إلى الوضع الطبيعي قبل الهجمات

وزير الطاقة السعودي: الإنتاج عاد إلى الوضع الطبيعي قبل الهجمات
Saudi Energy minister Prince Abdulaziz bin Salman speaks during a news conference in Jeddah, Saudi Arabia September 17, 2019. REUTERS/Waleed Ali

المصدر: فريق التحرير

 قال وزير الطاقة السعودي اليوم الثلاثاء إن المعروض النفطي للمملكة عاد بالكامل بعد هجمات مطلع الأسبوع التي قلصت الإنتاج بمقدار النصف، وإن المملكة ستصل بالطاقة إلى 11 مليون برميل يوميا بنهاية سبتمبر/أيلول وإلى 12 مليون برميل يوميا بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

وأبلغ الوزير الأمير عبد العزيز بن سلمان مؤتمرا صحفيا في جدة أن إنتاج النفط سيبلغ 9.89 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول وأن أكبر بلد مصدر للخام في العالم سيواصل إمداد عملائه بكميات كاملة في الشهر الحالي.

وأضاف أن السعودية ستصون دورها كمورد آمن لأسواق النفط العالمية، وأن المملكة بحاجة إلى أخذ إجراءات صارمة للحيلولة دون مزيد من الهجمات.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث