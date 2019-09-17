تقرير يكشف معلومات عن طائرة ”الدرون“ التي هاجمت ”أرامكو“

كشف تقرير، اليوم الثلاثاء، عن معلومات وإمكانيات الطائرات المسيّرة التي قال إنّها هاجمت منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو السعودية، السبت الماضي.

ورغم أن التحقيقات السعودية لا تزال جارية لكشف تفاصيل الحادث، خاصة ما يتعلق بالوسيلة التي هاجمت المنشأتين أو المكان الذي خرجت منه، رغم إعلان مليشيات الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن الهجوم عبر طائرات مسيرة، غير أنّ شكوكًا تحوم حول استخدام أسلحة إيرانية في العملية، وتكهنات بأن يكون الهجوم قد خرج من الأراضي العراقية.

موقع ”ديجيتال تريندس“، نشر اليوم مجموعة من الإمكانيات التفصيلية قال إنّها للطائرات المهاجمة، مستندًا إلى تصريحات المتحدث باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، الذي أعلن أن طائرة الدرون المستخدمة في الهجوم على السعودية جرى تطويرها بأيدي الجماعة وتزويدها بمحركات نفاثة.

ووفق التقرير، فإنّ الطائرات جرى تحميلها بكم هائل من المتفجرات يصل إلى 18 كلغم، مشيرًا إلى تقارير أكدت أن الطائرة المُسيّرة جرى تحميلها بذخيرة في حجم القنابل اليدوية.

ورغم أنّ الأمم المتحدة تشير إلى أن مليشيات الحوثي اعتادت استخدام طائرات الدرون التقليدية التجارية، والتي تصل سرعتها إلى 150 كلم في الساعة بحد أقصى، لكن التقرير يشير إلى أنّ الهجوم الأخير اعتمد على طائرات وصلت سرعتها إلى 250 كلم في الساعة، ومجال حركة يتراوح بين 1200 كلم و1500 كلم، اعتمادًا على حالة الرياح.

واعتبر التقرير أن كثرة استخدام الطائرات المُسيّرة في اليمن، يعكس تطور قدرات مليشيات الحوثي على تطوير وتصنيع أنظمة التحكم عن بعد في تلك الطائرات، وكذلك تطوير أجزاء متطورة لتلك الطائرات ترفع قدراتها التدميرية.