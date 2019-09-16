بريطانيا: سنعمل مع الشركاء الدوليين للرد على ”هجوم أرامكو“

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الإثنين، أن بريطانيا ستعمل مع شركائها الدوليين، لتحديد ”الرد الأوسع نطاقًا والأكثر فعالية“، على الهجمات التي تعرضت لها منشأتا شركة ”أرامكو“ السعودية مطلع الأسبوع.

وأشار التحالف العربي في اليمن، إلى أن الهجمات، التي عطلت أكثر من نصف إنتاج النفط السعودي، ودمرت أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، شُنت بأسلحة إيرانية.

وقال راب، في تغريدة على ”تويتر“، إنه تحدث مع نظرائه في السعودية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة اليوم الإثنين.

وتابع: ”المملكة المتحدة تدين الهجوم على منشأتي (أرامكو) في السعودية، سنعمل مع الشركاء الدوليين على تحديد الرد الأوسع والأكثر فعالية“.