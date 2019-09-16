السعودية تعلن نتائج التحقيقات الأولية في ”هجمات أرامكو“

أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم الاثنين، أن التحقيقات الأولية في استهداف منشأتين لشركة أرامكو، تشير إلى استخدام أسلحة إيرانية في الهجمات التي لا تزال التحقيقات جارية بشأنها.

وقالت الخارجية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”واس“، إن ”العمل جارٍ على التحقق من مصدر الهجمات على أرامكو“، والتي قالت إنها ”استهدفت إمدادات النفط العالمية في المقام الأول“، واعتبرته ”امتدادًا للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية“.

وقد أعربت السعودية عن ”تقديرها لكافة الأطراف الإقليمية والدولية التي عبرت عن شجبها واستنكارها للهجوم“، داعية المجتمع الدولي إلى ”تحمل مسؤولياته في إدانة من يقف وراء ذلك، والتصدي بوضوح لهذه الأعمال الهمجية التي تمس عصب الاقتصاد العالمي“.

وأكدت الخارجية أن الحكومة السعودية ستقوم بدعوة خبراء دوليين، وممثلين عن الأمم المتحدة، للمشاركة في التحقيقات الجارية بشأن الهجوم.

وأشارت إلى أن ”السعودية ستتخذ كافة الإجراءات المناسبة، في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات، بما يكفل أمنها واستقرارها“، مشددة على أنّها ”قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات“.