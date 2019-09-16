بريطانيا: الهجوم على منشآت النفط السعودية ”شائن“

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الاثنين، إن الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية خطير وشائن، لكن ثمة حاجة للوقوف على جميع الحقائق بشأن المسؤول عنه قبل الرد عليه.

وأضاف الوزير أن الهجوم ”انتهاك سافر للقانون الدولي. والمملكة المتحدة تقف بقوة وراء السعودية”، منوهًا إلى أن ”الصورة ليست واضحة تمامًا فيما يتعلق بالمسؤول. أريد أن تتكون لدينا صورة واضحة تمامًا، وهو ما سيحدث قريبًا“.

وأردف راب: ”هذا هجوم خطير للغاية على السعودية والمنشآت النفطية وله تداعيات على أسواق النفط العالمية والإمدادات. إنه عمل خطير للغاية وشائن ويتعين أن يكون لدينا رد دولي واضح وموحد لأقصى حد عليه“.