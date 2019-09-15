أمير الكويت للملك سلمان: نقف بشكل تام مع السعودية

أدان أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح في اتصال ھاتفي، یوم الأحد، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزیز، الهجومين على منشأتین تابعتین لشركة ”أرامكو“، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

وقالت الوكالة إن ”أمير البلاد عبر عن إدانة دولة الكویت واستنكارھا الشدید للھجومین على منشأتین تابعتین لشركة أرامكو في محافظة بقیق وھجرة خریص في المملكة العربیة السعودیة الشقیقة، وأدیا إلى اندلاع حریقین تم السیطرة علیھما والحد من انتشارھما“.

وأعرب الصباح عن ”وقوف دولة الكویت التام إلى جانب المملكة العربیة السعودیة وتأییدھا في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنھا وسلامة أراضیھا“.