غوتيريس يدين الهجوم الحوثي على منشأتي نفط في السعودية

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الأحد، الهجوم على منشأتين نفطيتين في السعودية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوغاريك، في بيان:“يدين الأمين العام هجمات، يوم السبت، على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو في المنطقة الشرقية في السعودية، والتي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها“.

وأضاف أن“الأمين العام يدعو كل الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ومنع حدوث أي تصعيد في ظل تصاعد التوتر وإلى الالتزام الدائم بالقانون الدولي الإنساني“.

وأعلنت السعودية، صباح السبت، سيطرة فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو على حريقين نتجا عن الهجوم.

وقال التحالف العربي في اليمن، إنه ”سيتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المقدرات الوطنية، وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي“.