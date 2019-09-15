بينها الحديث الشريف.. كتب مدرسية في حاوية للمخلفات تثير غضباً في السعودية (فيديو)

كشف مقطع فيديو عن كتب مدرسية بـ ”الطبعة الجديدة“ ملقاة في حاويات للنفايات مخصصة للمخلفات الورقية، ما أثار استياء لدى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، واصفين الأمر بـ ”الهدر المالي الذي يستوجب العقوبة“.

وتداول ناشطون مقطع الفيديو الذي صوره أحد الأشخاص وقد كشف عن كتب حديثة الطبعة للعام الدراسي الحالي ومن بينها كتب الحديث الشريف واللغة العربية والأحياء وغيرها من المقررات الدراسية.

وأثار المقطع غضب طيف واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن استنكارهم لما جاء في المقطع سواء على صعيد هدر الموارد أو على صعيد الاستهانة بالحديث النبوي الشريف.

وبحسب الإحصائيات فإن وزارة التعليم، تنفق سنويا نحو 250 مليون ریال على طباعة المقررات الدراسية لجميع المراحل التعليمية؛ بهدف توزيعها بالمجان على الطلاب والطالبات.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري إن الوزارة رحلت هذا العام جميع الكتب الدراسية لإداراتها في مناطق ومحافظات المملكة؛ لضمان بداية عام دراسي جاد ومكتمل التجهيزات .

وأضافت أنه ”تم ترحيل ما يزيد عن 82 مليون نسخة لجميع مراحل التعليم، قطعت خلالها الشاحنات ما يقارب مليونا وثلاثمائة ألف كيلومتر، بواقع 1700 رحلة برية، وفق خطة سير عمل واضحة، وفرق ميدانية تعمل لمتابعة وصولها، وإعداد تقارير ميدانية من واقع ما تم تسليمه لمستودعات إدارات التعليم“.