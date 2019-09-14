شرطة الرياض تقبض على مطلق النار الذي يحمل الطفل الرضيع.. والكشف عن هويته

نقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ على لسان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض تأكيده القبض على مطلق النار وهو يحمل طفلا رضيعا بين يديه ومن ثم يضع فوهة المسدس بفمه.

وقال المتحدث ”إنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار من سلاح مسدس وهو يحمل طفلا رضيعا، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال بتوفيق الله عن تحديد هوية مطلق النار، شقيق الطفل الرضيع بالعقد الثاني من عمره، والقبض عليه، وضبط السلاح المستخدم، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه“.

وأضاف أن ”شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل“.