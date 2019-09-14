التحالف العربي: التحقيقات جارية لمعرفة الأطراف المتورطة بهجوم أرامكو

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مساء اليوم السبت، إنّ ”التحقيقات بشأن الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو في السعودية، لا تزال جارية لمعرفة الأطراف المتورطة“.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ عن المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، قوله إنّ ”قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد أن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية“.

وأكد المالكي، استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف ”باتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التهديدات الإرهابية، للحفاظ على المقدرات الوطنية وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي“.

وتعرض معملان تابعان لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في السعودية صباح السبت، إلى هجمات بطائرات مسيرة، أطلقها الحوثيون من اليمن.