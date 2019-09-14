بريطانيا تندد بهجوم الحوثيين على منشآت نفطية سعودية

نددت بريطانيا بهجوم بطائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية يوم السبت مطالبة الحوثيين وقف استهداف البنية التحتية المدنية والتجارية في المملكة.

وكانت الجماعة المتحالفة مع إيران هاجمت اليوم السبت معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية، أحدهما أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، مما تسبب في اشتعال حرائق.

وقال اندرو موريسون وزير الشؤون الخارجية البريطاني المسؤول عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ”هجوم غير مقبول بالمرة على منشآت نفط في السعودية هذا الصباح“.

وأضاف قائلا في تغريدة على تويتر: ”على الحوثيين وقف تقويض أمن السعودية بتهديد المناطق المدنية والبنية التحتية التجارية“.