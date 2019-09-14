السيطرة على حريق شب بمعمل أرامكو في بقيق بالسعودية

السيطرة على حريق شب بمعمل أرامكو في بقيق بالسعودية

المصدر: فريق التحرير

قالت قناة العربية صباح اليوم، إنه تمت السيطرة على حريق شب بمعمل أرامكو في بقيق ولم يعرف سببه حتى اللحظة.

وأضافت القناة أن الجهات الرسمية السعودية ستصدر لاحقا بيانا رسميا حول حريق بقيق وأسبابه.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث