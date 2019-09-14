السيطرة على حريق شب بمعمل أرامكو في بقيق بالسعودية

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قالت قناة العربية صباح اليوم، إنه تمت السيطرة على حريق شب بمعمل أرامكو في بقيق ولم يعرف سببه حتى اللحظة. وأضافت القناة أن الجهات الرسمية السعودية ستصدر لاحقا بيانا رسميا حول حريق بقيق وأسبابه.