أول تعليق تركي رسمي على زيارة وزير الخارجية السعودي إلى قبرص

اعتبر مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ياسين أقطاي، أن زيارة وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، إلى قبرص تحد لتركيا، وفق ما صرح لقناة ”TRT عربي“ الرسمية.

تصريحات أقطاي، جاءت كأول رد فعل رسمي من أنقرة على الزيارة التي ركزت عليها وسائل الإعلام التركية بشكل مكثف.

وقال المسؤول التركي، المقرب من أردوغان في مقابلة مع القناة: ”هذه الزيارة بالذات هي شيء لا يوجد أي عقلانية لها لا في مجال الصداقة والعلاقات بين تركيا والسعودية، هو شيء جدًا عجيب يعني ما هو مصلحة المملكة العربية السعودية في هذه الزيارة وبيان تأسيس العلاقات مع جنوب قبرص، الرومية غير المعترف بها من قبل تركيا..“.