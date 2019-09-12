من أجل ”سلفي“.. شبان يتسلقون رافعة عملاقة في السعودية (فيديو وصور)

استدعت الجهات الأمنية في العاصمة السعودية الرياض ثلاثة شبان ظهروا في مقطع فيديو وهم يتسلقون إحدى الرافعات العملاقة بهدف التصوير.

وبحسب موقع سبق فقد استدعت الجهات الأمنية الشبان واتخذت الإجراءات النظامية اللازمة التي تمنع تكرار مثل هذه المجازفات.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت مقاطع وصور تسلق الشبان الرافعة، حيث أظهرت الفيديوهات تسلق ثلاثة شبان رافعة عملاقة خاصة بمبنى قيد الإنشاء وسط مدينة الرياض، معرضين حياتهم للخطر، ودون اعتبار لأي معايير للسلامة وأدوات الأمان، وذلك من أجل تصوير ”سيلفي“ من قمة أعلى الرافعة.

في مجازفة محفوفة بالمخاطر.. 3 شبان يتسلقون قمة أعلى رافعة في #الرياض لالتقاط سيلفي دون وجود أي أدوات للسلامة.(العربية) pic.twitter.com/jiQwg52OIg — ساهر – طرق الخرج (@Saher_khj) September 12, 2019

وكان ”الشبان“ قد استغلوا عدم وجود حراسات أمنية حول المبنى وتسللوا داخله، ومن ثم تسلقوا الرافعة العملاقة التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 60 طابقًا، دون التقيد بأدوات واحتياطات السلامة اللازمة لصعود مثل تلك الأماكن.

ووثّق الشبان الثلاثة مراحل تسللهم للمبنى، ثم تسلقهم الرافعة عبر مقطع فيديو نشروه عبر قناتهم في اليوتيوب.

وأظهر مقطع الفيديو عدم مبالاة الشبان بخطورة تصرفهم الذي كاد يؤدي بهم إلى الموت المحقق، على الرغم من الخطورة الكبيرة والصعوبات التي ظهرت خلال المقطع.

وطالب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كافة، بمعاقبة هؤلاء الشبان على تهورهم واستهتارهم، رافضين تمامًا ما قاموا به؛ ما قد يحفز كثيرًا من الأطفال لتقليدهم وتجربة المغامرة في أماكن أخرى.