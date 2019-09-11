بعد 6 أعوام من فاجعة مصرع عائلته.. السعودي يوسف الأنصاري يطالب الوليد بن طلال بتنفيذ وعده

عادت قصة الطفل السعودي يوسف الأنصاري، إلى الواجهة مجددًا، بعد أن أصبح شابًا في السنوات الست التي مضت، عندما فقد كل عائلته بحادث مروري مروع لم ينج منه إلا يوسف الذي حظي بتعاطف كبير يومها في المملكة.

وطلب الشاب ابن الـ21 عاماً، من الأمير الوليد بن طلال، يوم الأربعاء، أن يفي بوعد قديم له، يتعلق بسيارة ”بنتلي“ الفارهة التي تم منحها له يومها، لكن تأجل نقلها لاسمه إلى أن يبلغ سن الرشد.

ووجه الشاب رسالة للأمير الوليد، عبر موقع ”تويتر“، قال فيها إنه أصبح شاباً، ويريد أن يتم تسجيل السيارة باسمه، مذكراً بقصته، إذ أنها تعود بالأصل للفنان السعودي فايز المالكي الذي حصل عليها كهدية من الأمير الوليد، قبل أن يقرر إهدائها ليوسف في محاولة منه لتخفيف صدمة فقدان عائلته بأكملها.

سيدي @Alwaleed_Talal

كنت لي الأب الحاني بعد ان فقدت أسرتي بحادث لم ينجو منه سواي

حينها بادرالأنسان@fayez_malki بالتنازل لي عن سيارة بنتلي كان سموكم قد اهداها له ولصغر سني وجهتم بتأجيل نقلها حتى ابلغ السن القانوني

واليوم التمس أمركم بنقلها بأسمي

جعل الله ماتقدمه في ميزان حسناتك — يوسف الأنصاري . (@YusufAlansary) September 11, 2019

ووجدت تغريدة الشاب تداولاً لافتاً، وأعادت ذكريات قصته المؤلمة إلى الواجهة، عندما ظهر في وسائل الإعلام المحلية، وقد بدت عليه أثار الكدمات والإصابات من جراء الحادثة الذي قضت فيه عائلته.

وأثنى كثير من المغردين السعوديين، على مبادرة الفنان المالكي، كما دعوا الأمير الوليد لتلبية طلب الشاب، ومساعدته في تأمين منزل وتكاليف زواجه.

بإذن الله نسمع بهدية منزل وتكفل بزواج وتأمين لمستقبله، وأمير الخير مو غريب عليه مثل هذي الاعمال . — فهد الأحمدي (@fahad_alahmdi88) September 11, 2019

كلي أمل وثقة بالله اولاً ثم بأيادي سمو الأمير النبيل صاحب المواقف المشهودة @Alwaleed_Talal بأنك ستسمع في اقرب وقت مايسرّك.

رحم الله موتاك وحفظك ويسّر أمرك .

لا تنسى الدعاء لسمو الأمير ووالديه ولحبيب الجميع الإنسان @fayez_malki ووالديه على سعيه المبارك معك.https://t.co/DwKXDdNp94 — ناصر الحميدي (@alhamidi_nasser) September 11, 2019

ويحظى الفنان المالكي بجانب عمله في مجال الفن، بشهرة واسعة في عالم الأعمال الخيرية، إذ أصبح مقصداً للمحتاجين من مختلف مناطق المملكة.