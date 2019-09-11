الشرطة السعودية تكشف تفاصيل مشاجرة جدة الدامية‎

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة تفاصيل مشاجرة دامية وقعت قرب أحد الطرق السريعة في مدينة جدة، موضحة أن الوافد الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول لقي حتفه بعدما دهسته سيارة مسرعة بينما كان يفرّ من المشاجرة.

وأوضحت الشرطة في بيان لها أن المشاجرة اندلعت قرب طريق عسفان السريع شمال محافظة جدة، يوم أمس الثلاثاء، وأن أطرافها من الوافدين الأثيوبيين المقيمين في البلاد.

وأضاف البيان أنه جرى توقيف 10 أشخاص من المشاركين في المشاجرة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل لافت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، ويظهر فيه لحظة الاصطدام المروع للوافد الذي طار في الهواء على ارتفاع كبير قبل أن يسقط على الطريق بلا حراك.

وأثارت المشاجرة الدامية التي لم تعرف أسبابها بعد غضبًا بين السعوديين، وسط دعوات لضبط الوافدين الأجانب المخالفين لنظام الإقامة والقوانين المحلية، في بلد يستضيف نحو 13 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات.