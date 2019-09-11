وزارة الخدمة المدنية في السعودية تنشئ وكالة خاصة بتمكين المرأة في الوظائف الحكومية‎

قالت وزارة الخدمة المدنية المسؤولة عن الوظائف الحكومية في السعودية، اليوم الأربعاء، إنها أنشأت وكالة خاصة تعنى بتمكين السعوديات في القطاع الحكومي، في خطوة ستسهم في خفض نسب البطالة المرتفعة بين شابات المملكة.

وأعلنت الوزارة عبر حسابها في موقع ”تويتر“ عن الخطوة الجديدة قائلةً: ”مواكبةً لمتطلبات #رؤية_السعودية_2030، قامت وزارة #الخدمة_المدنية بإنشاء وكالة تمكين المرأة، للتركيز على تمكين المرأة في القطاع العام وتعزيز دورها القيادي فيه“.

مواكبةً لمتطلبات #رؤية_السعودية_2030، قامت وزارة #الخدمة_المدنية بإنشاء وكالة تمكين المرأة، للتركيز على تمكين المرأة في القطاع العام وتعزيز دورها القيادي فيه. pic.twitter.com/4CON7tIvig — وزارة الخدمة المدنية (@SaudiMCS) September 11, 2019

ويفضل شبان وشابات المملكة الوظائف الحكومية بسبب الأجور العالية فيها وساعات العمل القصيرة والأمان الوظيفي مقارنة بالقطاع الخاص، لكن المملكة قلصت خططها في تعيين موظفين من الجنسين في القطاع العام لصالح القطاع الخاص الذي يهيمن عليه الوافدون الأجانب.

ومن شأن إنشاء وكالة خاصة بتعيين النساء في الوظائف الحكومية أن يوفر لعدد منهن وظائف في القطاع العام، ويخفض من نسب البطالة المرتفعة بين النساء.

ورغم كون نسبة البطالة في السعودية تقارب الـ 13 بالمئة للجنسين، إلا أن النسبة تزيد بكثير إذا ما تم احتسابها على أساس عدد النساء العاطلات عن العمل.

وتسير الرياض بوتيرة متسارعة نحو دعم النساء وإزالة القيود التي كانت تحد من مشاركتهن في سوق العمل والحياة العامة في المملكة، وحصلت نساء المملكة بالفعل في غضون عامين على كثير من الحقوق التي كنَّ محرومات منها في الماضي.