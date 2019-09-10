الرئيس الروسي يزور السعودية الشهر القادم

كشف زير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن زيارة مرتقبة للرئيس فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقالت وزارة الطاقة الروسية في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، اليوم الثلاثاء، إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك أبلغ نظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن على كلا البلدين مواصلة التعاون.

وأبلغ نوفاك نظيره السعودي خلال اجتماعهما الأول عقب تغييرات في إدارة قطاع النفط بالمملكة، أن الرئيس بوتين سيزور المملكة في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وأن الزيارة ستكون ”ناجحة ومهمة“.