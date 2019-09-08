السعودية.. وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، الاثنين، وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود.
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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود، على أن يصلى عليه اليوم الاثنين، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. . #إرم_نيوز #السعودية #الديوان_الملكي #وفاة #فيصل_بن_فهد #الرياض #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #ksa #saudiarabia
وقال الديوان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية واس“انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 10 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون..“.