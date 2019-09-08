السعودية.. وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري آل سعود

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أعلن الديوان الملكي السعودي، الاثنين، وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود. View this post on Instagram الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود، على أن يصلى عليه اليوم الاثنين، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. .…