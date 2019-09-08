السعودية.. وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري آل سعود

السعودية.. وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري آل سعود

المصدر: فريق التحرير

أعلن الديوان الملكي السعودي، الاثنين، وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود.

وقال الديوان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية واس“انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 10 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون..“.

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