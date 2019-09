السعودية.. وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري آل سعود

View this post on Instagram

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود، على أن يصلى عليه اليوم الاثنين، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. . #إرم_نيوز #السعودية #الديوان_الملكي #وفاة #فيصل_بن_فهد #الرياض #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #ksa #saudiarabia