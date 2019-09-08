كيف علق خالد الفالح على تعيين نجل الملك سلمان وزيرًا للطاقة خلفًا له؟

هنأ وزير الطاقة السعودي المُقال خالد الفالح، خليفته في المنصب الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بمناسبة تعيينه وزيرًا للطاقة، وذلك في أول تعليق من الفالح على قرار إعفائه من الوزارة، الذي جاء بعد يومين من إعفائه من رئاسة مجلس إدارة شركة أرامكو.

وقال الفالح، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“: ”أهنئ أخي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيرًا للطاقة، راجيًا له كل التوفيق والسداد في قيادة هذا القطاع الهام“.

كما قدم الفالح شكره للملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، ”على منحي فرصة خدمة وطننا الغالي، حيث توّج ذلك حياتي العملية بشرف عظيم“.

وأهنئ أخي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيرًا للطاقة، راجيًا له كل التوفيق والسداد في قيادة هذا القطاع الهام — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) September 7, 2019

ولم ينس وزير الطاقة السابق في ”تغريدات الوداع“، أن يقدم امتنانه وعرفانه بالجميل لمن سمّاهم ”الزملاء الذين سرّني العمل معهم على كل ما قدموه وما سيقدمونه من جهود في خدمة هذا الوطن المعطاء، وأدعو الله لهم بالمزيد من التميز والنجاح“.

وختامًا أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكافة الزملاء الذين سرّني العمل معهم على كل ما قدموه وما سيقدمونه من جهود في خدمة هذا الوطن المعطاء، وأدعو الله لهم بالمزيد من التميز والنجاح — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) September 7, 2019

جاءت تغريدات خالد الفالح، بعد ساعات من صدور أمر ملكي بإعفائه من وزارة الطاقة وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، خلفًا له.

وهذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالسعودية منصب وزير الطاقة في البلاد.

وعمل الأمير عبد العزيز، وهو الأخ غير الشقيق لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مستشارًا بوزارة البترول والثروة المعدنية منذ عام 1995 وحتى 2004، قبل أن يصبح مساعدًا لوزير البترول في الفترة من 2004 إلى غاية 2015.

ومنذ عام 2017، يشغل الأمير عبدالعزيز منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قبل أن تفصلهما المملكة إلى وزارتين، إحداهما للطاقة والثانية للصناعة.

رجل الطاقة

ولقي تعيينه في هذا المنصب ترحيبًا من قبل إعلاميين وعارفين بالمجال، إذ كتب الصحفي السعودي ”عوض الفياض“، يقول ”سيرة ذاتية حافلة بالخبرات ومعرفة لصيقة بدهاليز صناعة النفط وإدارة صراعاته على المسرح الدولي . وزير الطاقة السعودي الأمير #عبدالعزيز_بن_سلمان بدأت مسيرته في الوزارة كمستشار للوزير في عام 1986″ .

سيرة ذاتية حافلة بالخبرات و معرفة لصيقة بدهاليز صناعة النفط و ادارة صراعاته على المسرح الدولي .

وزير الطاقة السعودي الامير #عبدالعزيز_بن_سلمان بدات مسيرته في الوزارة كمستشار للوزير في عام ١٩٨٦ . https://t.co/5vC7uWO3wu pic.twitter.com/OgbrvpQ79B — عوض الفياض (@Awad_alfayadh) September 7, 2019

بدوره علق محمد السويلم، وهو ناشط في مجال الصناعة، قائلًا: ”سيدي صاحب السمو الملكي الأمير #عبدالعزيز_بن_سلمان #وزير_الطاقة @MoEnergy_Saudi يحمل هم المواطن ويدير بحكمة وصاحب رؤية ويدير باقتدار البرنامج السعودي لـ #كفاءة_الطاقة بشكل تكاملي وممنهج ويأسر مَن حوله بحُسنِ إنصاتِه وجميل تواضعه“.