الإطاحة بمطلق النار على مبنى لمكافحة المخدرات في السعودية

ألقت الشرطة السعودية في المنطقة الشرقية، القبض على مطلق النار على السور الخلفي لمبنى مكافحة المخدرات في محافظة الخفجي.

وكان السور الخلفي لمبنى مكافحة المخدرات بمحافظة الخفجي، أمس الخميس، قد تعرض لإطلاق نار من مصدر مجهول بسلاح رشاش، ما نتج عنه آثار بسيطة بالجهة الخلفية للمبنى، بحسب موقع ”عاجل“ السعودي.

وقال الناطق باسم شرطة الشرقية، إن المعتدي من أرباب السوابق في قضايا المخدرات، وتم القبض عليه بمحافظة حفر الباطن، مساء الخميس.

وبحسب الناطق باسم الشرطة، تم ضبط أربعة أقراص إمفيتامين وقطعة من مادة الحشيش المخدرين بحوزته، كما تم ضبط المركبة المستخدمة في إطلاق النار.