محمد آل جابر: هناك تجاوب ”ملموس“ مع جهود السعودية والإمارات لحل الأزمة في جنوب اليمن

أفاد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم الجمعة، أن هناك تجاوبًا ملموسًا، مع الجهود التي تبذلها الرياض وأبوظبي، لإنهاء الأزمة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية.

ويأتي حديث آل جابر، بعد أن طالب بيان سعودي، الخميس الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بالحوار، وعدم التصعيد، وتطبيق ما تضمنته بياناتها السابقة التي صدرت منذ بداية الأزمة.

وقال آل جابر في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”إن اهتمام المملكة ودول التحالف منصب على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الحكومة الشرعية؛ لإنهاء الانقلاب والمحافظة على الدولة من براثن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران“.

١- إن اهتمام المملكة ودول التحالف منصب على تحقيق الامن والاستقرار في اليمن ودعم الحكومة الشرعية لإنهاء الانقلاب والمحافظة على الدولة من براثن المليشيا الحوثية الارهابية المدعومة من إيران . — محمد ال جابر (@mohdsalj) September 6, 2019

وأضاف: ”تمثل جهود المملكة والإمارات الركيزة الأساسية في إنهاء الأزمة التي حدثت في بعض المحافظات الجنوبية، وذلك وسط تجاوب ملموس وبمسؤولية عالية من القيادات التي حضرت إلى جدة تلبية لنداء المملكة للحوار“.

٢- تمثل جهود المملكة والامارات الركيزة الاساسية في إنهاء الأزمة التي حدثت في بعض المحافظات الجنوبية وذلك وسط تجاوب ملموس وبمسئولية عالية من القيادات التي حضرت إلى جدة تلبية لنداء المملكة للحوار . — محمد ال جابر (@mohdsalj) September 6, 2019

وتابع: ”تقدر المملكة تضحيات وبسالة أبناء الجنوب في مواجهة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في كل الجبهات، وتؤكد أنهم يمثلون مع إخوانهم في كافة القوى الوطنية اليمنية رأس الحربة في صدر المشروع الإيراني الخبيث في اليمن“.

٣- تقدر المملكة تضحيات وبسالة أبناء الجنوب في مواجهة الميليشا الحوثية المدعومة من ايران في كل الجبهات، وتؤكد انهم يمثلون مع اخوانهم في كافة القوى الوطنية اليمنية رأس الحربة في صدر المشروع الايراني الخبيث في اليمن . — محمد ال جابر (@mohdsalj) September 6, 2019

وأشار آل جابر إلى أن المملكة ”تدرك أبعاد وتعقيدات القضية الجنوبية وتأثيرها على مجريات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوه، كما تدرك الصعوبات التي يواجهها أطراف حوار جده أمام مختلف توجهات وأفكار ومطالب مؤيديهم، وتثمن المملكة حرص الجميع على الحوار وتجنب إراقة الدماء“.