سقوط صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي صوب السعودية في صعدة اليمنية

سقط صاروخ بالستي في الأراضي اليمنية، بعد إطلاقه من قبل ميليشيا الحوثي، صوب الأراضي السعودية اليوم الأربعاء، وفق ما أعلن متحدث باسم قوات التحالف العربي في بيان صحفي.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن ”الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران أطلقت بعد ظهر اليوم الأربعاء صاروخًا باليستيًا من محافظة صعدة باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط داخل صعدة في الأراضي اليمنية“.

وأشار بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إلى: ”استمرار الميليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائيًا على المدنيين والأعيان المدنية، وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء في الداخل اليمني“.

وأضاف المالكي أن ”قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين في الداخل اليمني ، وحماية الأمن الإقليمي والدولي ”.