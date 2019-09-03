القوات السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية في سماء نجران‎

اعترضت السعودية، الثلاثاء، 3 صواريخ باليستية في سماء منطقة نجران جنوب غربي البلاد، وفق ما أوردته قناة ”العربية“.

ونقلت القناة عن مصادر، قولها إن ”الدفاعات الجوية السعودية اعترضت اليوم، 3 صواريخ باليستية في سماء نجران، أطلقتها الميليشيات الحوثية“، دون تفاصيل أكثر.

ولم يصدر بيان عن قوات التحالف العربي في اليمن بشأن الهجمات حتى الساعة.

ويأتي ذلك بعد وقت قصير، من إعلان جماعة الحوثي اليوم، أنها أطلقت دفعة صواريخ باليستية على مطار نجران جنوب غربي السعودية، وفق مصدر رسمي.

وتحظر قوانين الحرب جميع الهجمات على المدنيين أو الهجمات التي لا يمكنها التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية.