السعودية.. مازن الكهموس يكشف عن استراتيجيته في مكافحة الفساد

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الجديد في السعودية، مازن الكهموس، اليوم السبت، إن الهيئة الحكومية التي تسلم رئاستها، ستعمل في المرحلة القادمة وفق منظومة جديدة، وستركز على ملاحقة الموظفين الحكوميين الصغار والمتوسطين الفاسدين.

وأضاف الكهموس الذي صدر أمر ملكي بتعيينه في رئاسة الهيئة، في وقت متأخر من مساء الجمعة، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجهه بتغيير منظومة عمل الهيئة والقضاء على الإجراءات البيروقراطية السابقة بين المباحث الإدارية والنيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية بثتها قناة ”العربية“، ”بعد أن تخلصت البلاد بنسبة كبيرة من الرؤوس الكبيرة الفاسدة، أنقل تحذير شديد اللهجة من ولي العهد حيث وجهني بأن المرحلة القادمة ستكون لاستئصال الفساد وسط الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار الفاسدين منهم فقط“.

وقال إنه سيسعى ليأخذ كل مواطن سعودي حقه المشروع سواء في تقديم المشاريع الحكومية أو المنافسة عليها، لافتاً إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجهه بإعلامه عن أي وزير لا يتعاون مع الهيئة في المرحلة المقبلة.

واختتم الكهموس حديثه بالقول إنه سيجتمع بشكل شهري مع الأمير محمد بن سلمان لإطلاعه على ما تم تحقيقه، وأخذ توجيهات منه لتحقيق الهدف في القضاء على الفساد في البلاد.

ووفق الكهموس، سيتم تشكيل لجنة لمكافحة الفساد من جميع الجهات الحكومية المعنية لضمان عدم تكرار المعوقات التي واجهت عمل الهيئة في الفترة الماضية.

وأنشأت السعودية هيئة مكافحة الفساد في العام 2011، ومنحتها صلاحيات كشف الفساد في كل مؤسسات الحكومة.