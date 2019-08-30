من هو فهد بن محمد العيسى رئيس الديوان الملكي السعودي الجديد؟

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الجمعة، مجموعة من الأوامر الملكية، التي تضمنت تعيينات وإعفاءات، إضافة إلى هيكلة بعض الهيئات الحكومية.

وحملت الأوامر الملكية تعيين الأستاذ فهد بن محمد العيسى، رئيسًا جديدًا للديوان الملكي برتبة وزير، فمن هو؟

ووُلد فهد بن محمد بن صالح العيسى العام 1965، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الأنظمة من جامعة الملك سعود من كلية العلوم الإدارية مع مرتبة الشرف العام 1986، وماجستير في القانون من الجامعة الأمريكية في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية بتقدير امتياز العام 1992.

وعمل فهد العيسى، كباحث قانوني في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء منذ العام 1986، ثم مستشارًا قانونيًا في نفس الهيئة منذ العام 1996، وعمل بعد ذلك متعاونًا مع الديوان الملكي حتى العام 2014، وكلف بإدارة مكتب وزير الدفاع منذ بداية العام 2015.

وسبق للعيسى، أن عمل مستشارًا غير متفرغ لدى عدد من الجهات الحكومية ومنها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ومدينة الملك فهد الطبية، والمؤسسة العامة للبريد، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وجاء تعيين فهد العيسى في منصب رئاسة الديوان الملكي السعودي خلفًا لخالد بن عبدالرحمن العيسى، الذي ظل يشغل هذا المنصب منذ يوليو 2015، وحتى إعفائه، مساء اليوم.

وكان فهد العيسى، قد عُيّن في 29 يناير 2015 مديرًا لمكتب وزير الدفاع بالمرتبة الممتازة، وهي الوظيفة التي ظل يشغلها إلى غاية تعيينه رئيسًا للديوان الملكي السعودي.