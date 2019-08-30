سافرت السعوديات ولم تتأثر السعودية (فيديو)

السعودية المنطلقة نحو عصر الانفتاح تضيف لبنة أخرى في قوام مجتمعها الجديد، الذي يتخلص شيئًا فشيئًا من القبضة الحديدية لآراء متشددة، تختط للمرأة طريقًا يبسًا مداه من بيت زوجها إلى قبرها، وها هن السعوديات يمضين اليوم قدمًا في حصد المكاسب، زادهن في ذلك برنامج إصلاحي يقوده ولي عهد شاب لا يرى في تغييب المرأة قدرًا محتومًا يجب التسليم به.

اليوم تتفيأ السعوديات ظلال 4 سنوات فقط من عهد الإصلاح، فقيادة السيارة ودخول الملاعب وحتى السفر، ما عادت أفعالًا ذكورية صرفة، فالمرأة السعودية جنت ثمار التمكين وطوت صفحة النظرة الدونية إلى غير رجعة.

ما تحقق للسعوديات يتجاوز المغزى السياسي، ليضع حدًا لظاهرة هروب الفتيات، التي لم تكن في كثير من الأحيان دوافعها سياسية، إنما نتيجة قضايا عائلية في الغالب، فرضتها السلطة المطلقة لولي الأمر، الذي أفقده القانون الجديد بعض الصلاحيات، إذ منح النساء سيطرة أكبر على شؤون الأسرة من خلال السماح لهن بتسجيل مواليدهن والزواج والطلاق، كما اعترف بهن القانون وصياتٍ على أطفالهن.

في البدء.. شكك كثيرون بإمكانية تحقيق السعوديات شيئًا مذكورًا، فعارضهن البعض، وناصبهن آخرون العداء، وتحمست لهن طائفة.. لكن أعداد السعوديات اللواتي غادرن البلاد بعد دخول قرار تمكين المرأة من السفر دون موافقة وليها حيز التنفيذ، أثبتت أن المرأة السعودية حطمت قيودًا اجتماعية في المقام الأول، أفرزتها ذكورية آراء ترى النساء ”عورة“ لا أكثر.. ورغم ذلك تحررت السعوديات اليوم فسافرن وعدن.. ولم تسقط السعودية، بل ازدادت قوة وازداد تطلع نسائها إلى المزيد.