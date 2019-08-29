التحالف يسقط طائرة مسيّرة من صعدة باتجاه السعودية

أسقطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الخميس، طائرة من دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية من (صعدة) باتجاه السعودية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي.

وقال العقيد المالكي إن ”محاولات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات من دون طيار مصيرها الفشل، وإن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية“.

وأشار إلى أن ”المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخرًا من الميليشيا الحوثية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف، وأن ما تقوم به من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين“.

وأكد في الوقت نفسه ”استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.

وفجر اليوم الخميس، أعلن تحالف دعم الشرعية عن سقوط مقذوف حوثي على مطار أبها الدولي، من دون وقوع أي إصابات، كما أن الحركة الجوية لم تتأثر.