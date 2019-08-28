بومبيو: واشنطن  تدعم حلًا تفاوضيًا بين حكومة اليمن و“الانتقالي الجنوبي“ 

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تدعم حلًا تفاوضيًا للخلاف بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي. وتأتي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، التي أدلى بها خلال لقاء مع نائب وزير الدفاع في السعودية الأمير خالد بن سلمان، في واشنطن، بينما تدور معارك على مشارف عدن بين الحكومة والمجلس الانتقالي. وبحسب…