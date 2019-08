ألعاب مدينة القدية تحوز على اهتمام وزير الخارجية الإماراتي وسفيري السعودية بواشنطن وبرلين

شد الإعلان عن تصميم أطول وأعلى وأسرع مسار أفعواني في العالم، ضمن مدينة القدية الترفيهية العملاقة التي يجري إنشاؤها بالقرب من العاصمة السعودية الرياض، أنظار وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد وسفيرا الرياض لدى كل من واشنطن وبرلين.

وبدأت القصة عندما بدا السفير السعودي في ألمانيا، فيصل بن فرحان آل سعود، متحمساً للعبة الجديدة عبر تغريدة كتبها في حسابه بموقع ”تويتر“، لترد عليه سفيرة السعودية في واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، طالبة الانضمام أيضاً للعبة الجديدة.

It’s not for me, but if thrill rides is your thing then you will soon have a new must try adventure! #Qiddiya https://t.co/eVz0KUpt1d

— فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) August 26, 2019