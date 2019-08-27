ألعاب مدينة القدية تحوز على اهتمام وزير الخارجية الإماراتي وسفيري السعودية بواشنطن وبرلين

شد الإعلان عن تصميم أطول وأعلى وأسرع مسار أفعواني في العالم، ضمن مدينة القدية الترفيهية العملاقة التي يجري إنشاؤها بالقرب من العاصمة السعودية الرياض، أنظار وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد وسفيرا الرياض لدى كل من واشنطن وبرلين.

وبدأت القصة عندما بدا السفير السعودي في ألمانيا، فيصل بن فرحان آل سعود، متحمساً للعبة الجديدة عبر تغريدة كتبها في حسابه بموقع ”تويتر“، لترد عليه سفيرة السعودية في واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، طالبة الانضمام أيضاً للعبة الجديدة.

It’s not for me, but if thrill rides is your thing then you will soon have a new must try adventure! #Qiddiya https://t.co/eVz0KUpt1d — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) August 26, 2019

وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، لم يتردد في الطلب من الأميرة ريما، بإضافته إلى اللعبة الجديدة التي جذبت المسؤولين الثلاثة لبلدين حليفين، فيما يشبه الاستراحة القصيرة عن عملهم في السياسة وتعقيداتها.

ممكن اضافتي ???? — عبدالله بن زايد (@ABZayed) August 26, 2019

وكانت شركة القدية للاستثمار، قد كشفت يوم الاثنين، عن تصميم متنزه ”6 فلاجز القدية“ الترفيهي، الذي يعتبر أحد المرافق الرئيسية للمدينة عند افتتاحها عام 2023، حيث سيضم عددًا من الألعاب الضخمة.

ومن بين الألعاب الترفيهية، التي ستنشئها شركة المتنزهات الأمريكية ”6 فلاغز“، لعبة مسار أفعواني تحمل اسم ”رحلة الصقر“، وستكون أطول وأعلى وأسرع أفعوانية في العالم، وقد اُستلهم تصميمها من طريقة تحليق الصقر الذي يعد رمزًا لثقافة المملكة وتقاليدها العريقة.

وستتضمن المدينة ألعابا أخرى، بجانب أنشطة وخدمات متنوعة من مدن الملاهي، وأنشطة الرياضات المائية وأنشطة التزلج على الجليد، وعدد من المرافق الرياضية القادرة على استضافة البطولات الدولية وأكاديميات التدريب، وحلبات السباق الصحراوية والإسفلتية لهواة رياضة السيارات، والفعاليات الخارجية والمغامرات ورحلات السفاري، وعدد من الأنشطة والفعاليات التاريخية والثقافية والتعليمية.

ويعد تجاهل البروتوكولات الرسمية، أمراً شائعاً في علاقة المسؤولين السعوديين والإماراتيين، حيث يرتبط البلدين بتحالف وثيق، ويشترك عدد كبير من مسؤولي البلدين في مهام بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي يعمل على تحقيق تكامل بين الرياض وأبوظبي في كافة القطاعات.