التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار ( مسيّرة ) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من ( صنعاء ) باتجاه الأعيان المدنية ( بخميس مشيط ) بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وأوضح العقيد المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار مصيرها الفشل .

وأشار المالكي إلى أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخرًا نتيجة خسائرها البشرية بالعمليات العسكرية على الأرض وما تسعى إليه من رفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.