خالد بن سلمان: التعاون السعودي الإماراتي هو حجر الزاوية لأمن المنطقة

خالد بن سلمان: التعاون السعودي الإماراتي هو حجر الزاوية لأمن المنطقة

المصدر: فريق التحرير

وصف نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، العلاقة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالأخوية والراسخة.

وقال في تغريدات نشرها على حسابه في ”تويتر“، إن التعاون بين البلدين في مختلف المجالات هو ”حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة ورخائها، أمام مشاريع التطرف، والفوضى، والفتنة، والتقسيم“.

وأضاف أن السعودية والإمارات ”تعملان سويًا لتحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوة وأبين“.

وأكد بالقول: ”سنستمر مع دول التحالف في توحيد الصف وجمع الكلمة لمواجهة التهديد الإرهابي، سواء الحوثي المدعوم إيرانيًا أو تنظيما القاعدة وداعش“، مشيرًا إلى مواصلة ”تقديم الدعم للشعب اليمني حتى يسود الأمن والاستقرار كافة أرجاء اليمن“.

وأوضح نائب وزير الدفاع السعودي أن ”الحوار الداخلي، وليس الاقتتال، هو السبيل الوحيد لحل الاختلافات اليمنية الداخلية“.

وقال: ”شتان بين من يختلف في سبيل مصلحة وطنه وطرق توفير الحياة الكريمة للمواطن اليمني، وبين من يقاتل اليمنيين أصل العرب تقربًا وتزلفًا لولاية الفقيه ومشروع النظام الإيراني الإرهابي في المنطقة“.

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