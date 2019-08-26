خالد بن سلمان: التعاون السعودي الإماراتي هو حجر الزاوية لأمن المنطقة

وصف نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، العلاقة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالأخوية والراسخة.

وقال في تغريدات نشرها على حسابه في ”تويتر“، إن التعاون بين البلدين في مختلف المجالات هو ”حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة ورخائها، أمام مشاريع التطرف، والفوضى، والفتنة، والتقسيم“.

العلاقة الأخوية الراسخة بين المملكة والإمارات، وقيادتيهما، يحفظهما الله، والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، هو حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة ورخاءها، امام مشاريع التطرف، والفوضى، والفتنة، والتقسيم. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) August 26, 2019

وأضاف أن السعودية والإمارات ”تعملان سويًا لتحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوة وأبين“.

وأكد بالقول: ”سنستمر مع دول التحالف في توحيد الصف وجمع الكلمة لمواجهة التهديد الإرهابي، سواء الحوثي المدعوم إيرانيًا أو تنظيما القاعدة وداعش“، مشيرًا إلى مواصلة ”تقديم الدعم للشعب اليمني حتى يسود الأمن والاستقرار كافة أرجاء اليمن“.

نعمل اليوم سوياً مع اشقاءنا في الإمارات، لتحقيق الامن والاستقرار في عدن وشبوه وأبين، وسنستمر مع دول التحالف في توحيد الصف وجمع الكلمة لمواجهة التهديد الارهابي سواء الحوثي المدعوم ايرانيا او تنظيمي القاعدة وداعش، وتقديم الدعم للشعب اليمني حتى يسود الامن والاستقرار كافة أرجاء اليمن — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) August 26, 2019

وأوضح نائب وزير الدفاع السعودي أن ”الحوار الداخلي، وليس الاقتتال، هو السبيل الوحيد لحل الاختلافات اليمنية الداخلية“.

وقال: ”شتان بين من يختلف في سبيل مصلحة وطنه وطرق توفير الحياة الكريمة للمواطن اليمني، وبين من يقاتل اليمنيين أصل العرب تقربًا وتزلفًا لولاية الفقيه ومشروع النظام الإيراني الإرهابي في المنطقة“.