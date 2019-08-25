التحالف العربي يسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، فجر الاثنين، إن قوات التحالف تمكنت مساء يوم الأحد وصباح اليوم الاثنين من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار (مسيّرة) بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية، اطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“ أن ”جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل – بفضل الله – ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، وأن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها“

وأكد المالكي أن ”استمرار المليشيات الحوثية في تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها“ مشيرًا إلى ”استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.