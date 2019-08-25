السعودية تكشف عن تقويم العام الدراسي الجديد متضمنًا 120 يوم عطلة‎

كشفت وزارة التعليم السعودية، عن التقويم الدراسي للعام المقبل الذي ينطلق رسميًا يوم الأحد القادم، متضمنًا 120 يوم إجازة.

ووفقًا للتقويم الدراسي الجديد الذي يسري على كل مناطق المملكة ومدارسها، ستبدأ الدراسة الفعلية يوم 1 سبتمبر/أيلول المقبل، وتنتهي يوم 11 يونيو/حزيران القادم.

وتضمن التقويم الجديد إجازة بمناسبة اليوم الوطني تصادف يوم 23 سبتمبر/أيلول المقبل، وإجازة منتصف العام الدراسي مدتها 16 يومًا تبدأ بتاريخ 2 كانون الثاني/يناير وتنتهي بتاريخ 19 من الشهر ذاته.

ويمنح التقويم الجديد، الطلاب والمعلمين والإداريين، إجازة عيد طويلة تمتد بين يومي 7 و31 من شهر مايو/أيار المقبل، بحث تصادف منتصف شهر رمضان تقريبًا.

وتختلف بعض المواعيد بالنسبة للمراحل الدراسية، إذ تستمر اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية أكثر من اختبارات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.

وتضمن التقويم بشكل منفصل، فصلًا دراسيًا صيفيًا للطلاب والطالبات الراغبين بتسريع التخرج من المرحلة الثانوية، بحيث يبدأ بتاريخ 9 يونيو/حزيران المقبل وينتهي يوم 18 أغسطس/آب.

ويبلغ عدد طلاب مراحل التعليم المختلفة في السعودية، نحو ستة ملايين طالب وطالبة موزعين على نحو 25 ألف مدرسة حكومية وعدد محدود من المدارس الأهلية.