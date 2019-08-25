بالفيديو.. شهود عيان يوثقون لحظات تدمير الصواريخ الحوثية في سماء جازان السعودية

تداول نشطاء سعوديوين على توتير مساء الأحد، مقاطع فيديو توثق تدمير الدفاعات الجوية السعودية بصواريخ باتريوت، الصواريخ البالستية الستة التي أطلقتها مليشيات الحوثي صوب جازان السعودية.

وأعلن التحالف العربي يوم الأحد اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية صوب مدينة جازان السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن ”قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير 6 صواريخ بالستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صعدة في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان“.

وأضاف المالكي أن“ استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالطائرات بدون طيار وكذلك الصواريخ البالستية، يعكس حجم الخسائر بمقاتليها وعتادها في ظل استمرار العمليات العسكرية في عمق محافظة صعدة بدعم من التحالف وكافة المحاور الأخرى“.