التحالف يدمر 6 صواريخ حوثية استهدفت جازان السعودية

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أعلن التحالف العربي يوم الأحد اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية صوب مدينة جازان السعودية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن ”قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير 6 صواريخ بالستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صعدة في محاولة…