الملك سلمان يبحث مع الرئيس الأفغاني تطورات الأوضاع في بلاده

ناقش خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، مع الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، تطورات الأوضاع في بلاده.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، فإن الملك سلمان استقبل اليوم في قصر السلام بجدة الرئيس الأفغاني في زيارة رسمية للبلاد.

واستعرضت المباحثات ”العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، وآخر المستجدات في أفغانستان“.

كما التقى الرئيس الأفغاني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، وفق المصدر نفسه.

وأشاد غني، باستضافة السعودية المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلم والأمن في أفغانستان الذي عقد في مكة المكرمة عام 2018، حيث لفت إلى دعم منظمة التعاون الإسلامي المتواصل لبلاده ودورها الفاعل في تعزيز السلم والأمن.

وأكد الرئيس الأفغاني حرص بلاده على تطوير العلاقات مع منظمة التعاون الإسلامي والعمل معها في تنفيذ البرامج والمشاريع كافة، خاصة البرامج الثقافية والاجتماعية في مكافحة التطرف والغلو والإرهاب.

بدوره، أكد العثيمين وقوف المنظمة مع أفغانستان لرفع مختلف التحديات التي تواجهها.

وتشهد أفغانستان منذ سنوات مواجهات وأعمال عنف شبه يومية بين عناصر الأمن والجيش من جهة، وعناصر طالبان من جهة أخرى، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين، فضلًا عن عمليات جوية تنفذها الطائرات الحكومية وطائرات التحالف الدولي.