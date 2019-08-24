قرقاش: ارتباطنا بالسعودية وجودي وأكثر شمولية وهي التي تقرر استمرارنا بالتحالف من عدمه

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، د.أنور قرقاش، الأحد، إن التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية في ضوء التحديات المحيطة باليمن، مؤكدا أن ارتباط الإمارات بالسعودية وجودي وأكثر شمولية وهي التي تقرر استمرارنا بالتحالف من عدمه.

٢/١ التحالف السعودي الإماراتي ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات المحيطة واليمن مثال واضح، فمشاركة الامارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين وإستمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 24, 2019

وأضاف قرقاش في مجموعة تغريدات له على تويتر، التحالف السعودي الإماراتي ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات المحيطة واليمن مثال واضح، فمشاركة الإمارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين واستمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة.

٢/٢ ومن واقع علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه، ارتباطنا بالرياض وجودي واكثر شمولا وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة وعلى ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 24, 2019

وتابع قرقاش ”ومن واقع علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه، ارتباطنا بالرياض وجودي واكثر شمولا وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة وعلى ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي“.