اليمن.. ”الانتقالي“ يدعو لضبط النفس في شبوة

دعا المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء اليوم الجمعة، جميع الأطراف المتقاتلة في محافظة شبوة، اليمنية إلى ”ضبط النفس والالتزام بدعوة وقف إطلاق النار التي أطلقتها قيادة التحالف العربي“.

وقال المتحدث الرسمي، باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم:“في غمرة الأحداث المؤسفة والاعتداءات غير المبررة من قبل المعسكرات التابعة للحكومة فإن المجلس الانتقالي الجنوبي يدعو جميع الأطراف في محافظة شبوة لضبط النفس والالتزام بدعوة وقف إطلاق النار التي دعت إليها قيادة التحالف العربي“.

وأشار هيثم في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ إلى أن المجلس الانتقالي“وهو يوجه هذا النداء، فإنه يطالب جميع القوات الجنوبية بالثبات في المواقع المتواجدة فيها، والحفاظ على المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة“.

وتأتي دعوة التهدئة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، في وقت تشهد فيه الضواحي الجنوبية والشرقية، لعاصمة محافظة شبوة، مواجهات عنيفة بين قوات النخبة الشبوانية الموالية للمجلس الانتقالي، والقوات الحكومية، استخدم الطرفان فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.