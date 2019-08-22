مصرع سائح بريطاني أثناء ممارسة ”الطيران المجنح“ في السعودية

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الخميس، مصرع سائح بريطاني، خلال ممارسته رياضة ”الطيران المجنح“ بإمارة عسير، جنوب غربي المملكة.

وقالت إمارة منطقة عسير، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إن المغامر البريطاني أنجيلو نيكو جروبيسيك (39 عامًا)، لقي مصرعه، (يوم أمس) الأربعاء، إثر اصطدامه بأحد الجبال خلال استعراضه ببدلة الطيران المجنح، ضمن فعاليات موسم ”السودة“ السياحي.

وأوضحت أن المغامر البريطاني لم يتمكن من تقدير المسافة في النزول السريع بعد انطلاقه، مما تسبب في إحداث خلل في التوازن واصطدامه بأحد الجبال الوعرة قبل سقوطه.

وأشارت إمارة عسير، إلى انتشال الجثمان، فيما جرى التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة، بخصوص الحادث، مؤكدة أن السفارة البريطانية لدى الرياض تابعت الحادثة.

وأضافت أنه جرى تقديم التسهيلات اللازمة لوصول ذوي السائح للمملكة؛ تمهيدًا لإنهاء الإجراءات اللازمة ونقل الجثمان إلى بلاده.

وموسم السودة السياحي، انطلق مطلع شهر أغسطس/آب الجاري، وينتهي حتى 31 من الشهر نفسه، وتتنوع فعالياته بين المغامرات والرياضة والثقافة والفن، بمنطقة عسير.