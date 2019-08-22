نجت زميلاتها.. وفاة مضيفة طيران في السعودية بحادث سير مروع (فيديو)

توفيت ”مضيفة طيران“ وأصيبت 11 من زميلاتها، بحادث سير مروع تعرضت له الحافلة التي كانت تقلهن وهن في طريقهن من مدينة الرياض إلى مطار الملك خالد.

وقد بلغ عدد المصابات 11 مضيفة، بينهن حالات حرجة، وظلت المضيفات محتجزات بالحافلة حتى وصول فرق الدفاع المدني والإسعاف لنجدتهن.

وأكدت شركة ”الخطوط السعودية“ الحادثة بالقول: ”تعرضت إحدى حافلات (الخطوط السعودية) الخاصة بنقل المضيفات لحادث مروري، وهي في طريقها إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض. ‏وأسفر الحادث الذي باشرته على الفور فرق الإسعاف والمرور عن وفاة إحدى الزميلات، وتعرض عدد منهن لبعض الإصابات“.