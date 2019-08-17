الجبير: التدخلات الخارجية كادت تخلق فوضى في السودان

وصف وزير الدولة بالخارجية السعودية، عادل الجبير، اتفاق الفترة الانتقالية الموقع في السودان بـ“اللبنة الأولى“ التي تسهم في بناء دولة متمكنة أمنيًا واقتصاديًا وتحقق تطلعات الشعب السوداني.

وأكد الجبير، في تغريدة عبر ”تويتر“ بعد حضوره التوقيع النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية بالعاصمة السودانية الخرطوم، السبت، أن المملكة السعودية كانت وما زالت مع كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره ومساهمتها الفاعلة في التوصل إلى اتفاق الشراكة الموقعة بين الأطراف السودانية.

وشدد وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم، على أنّ ”دعم الجهود التي قادتها دولة إثيوبيا الفيدرالية والاتحاد الأفريقي امتداد لنهج السعودية“، مؤكدًا أن التدخلات الخارجية كانت ستؤدي لفوضى عارمة في أوساط الشعب السوداني.

بدوره، أثنى وسيط الاتحاد الأفريقي لدى السودان، محمد الحسن ولد لبات، على دور السعودية في أحداث السودان، والتوصل إلى اتفاق بين فرقاء السودان طوال المفاوضات التي دامت لأكثر من ثلاثة أشهر، متمنيًا أن تواصل السعودية مساعي حشد الدعم للسودان.