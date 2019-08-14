وزير الداخلية السعودي يكافئ الطالب العسكري صاحب مقطع ”هذا واجبي“ (فيديو)

قالت مصادر سعودية فجر اليوم، إن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف أجرى اتصالا هاتفياً بالطالب العسكري الذي رفض أخذ مبلغ مالي من حاجة ، أثناء تأدية عمله.

وتداول ناشطون أمس، مقطع فيديو للطالب العسكري الذي كان يمارس عمله لخدمة الحجيج، وتفاجأ بحاجة تحاول تقديم مبلغ مالي له تعبيرا عن امتنانها للعمل الذي يقوم به، ليرد عليها بأن هذا واجبه رافضا بالطبع أخذ المال.

⁧#وزير_الداخلية⁩ يجري اتصالاً هاتفياً بالطالب العسكري الذي رفض أخذ مبلغ مالي من حاجة ويقدم له مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال وسيارة، إضافة إلى تعيينه بعد تخرجه في المدينة التي يرغب بها. #هذا_واجبيhttps://t.co/0s7URfArbx — هاشتاق السعودية (@HashKSA) August 14, 2019

ونشرت صفحة هاشتاغ السعودية على تويتر، تأكيدها أن وزير الداخلية أجرى اتصالاً هاتفياً بالطالب العسكري الذي رفض أخذ مبلغ مالي من حاجة وقدم له مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال وسيارة، إضافة إلى تعيينه بعد تخرجه في المدينة التي يرغب بها.