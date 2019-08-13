بسبب التقصير بخدمة الحجاج.. إعفاء موظفين سعوديين من منصبيهما

أحالت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الثلاثاء، مديريْ المكتبين (80) و(82) التابعين لمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا إلى مجلس تأديب أفراد الطوائف للتحقيق معهما بعد أن تم إعفاؤهما من وظيفتيهما بسبب تقصيرهما بتقديم الخدمات المقدمة للحجاج .

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية ”واس“ ، جاء قرار وزارة الحج بعد توجيه من الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة يقضي باعتماد إيقاف مديري المكتبين (80) و (82) عن العمل، وذلك عقب رفع اللجان الميدانية التابعة للإمارة تقريرًا يثبت تقصيرهما في تقديم الخدمات المقدمة للحجاج.

كما قررت الوزارة تعيين مديرين آخرين لمتابعة تقديم الحلول العاجلة لمعالجة الوضع الراهن حتى عودة الحجاج التابعين للمكتبين إلى بلادهم سالمين من خلال تقديم الخدمات اللازمة كافة للحجاج التابعين للمكتبين وذلك حرصًا على راحتهم واطمئنانهم لإكمال مناسك حجهم وحفاظًا على النجاحات الكبيرة التي تحققت في المراحل السابقة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ.

وكان وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن قد أوقف في وقت سابق مسؤولين في مؤسسات طوافة بسبب التقصير والإهمال، وتوجيه فرق الرقابة والمتابعة الميدانية بمتابعة الحالة على مدار الساعة والتأكد من تقديم كافة الخدمات للحجاج في ظل سعي الوزارة المستمر لتطوير الخدمات المقدمة والتأكد من التزام جميع المؤسسات والقطاعات التابعة بالتعليمات والتوجيهات، والعمل على راحة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.