سعوديون يتداولون مشاهد أجسام غريبة في سماء المملكة.. وهذه حقيقتها (فيديو)

تداول ناشطون سعوديون على تويتر مقاطع فيديو لما وصفوه بظهور أجسام مشتعلة ”غريبة“ في سماء المملكة ليلة الأحد.
#جسم_غريب_في_سماء تزامن صوت غريب مع جسم غريب ???????? pic.twitter.com/3Z0lFC4Kem
— شيشاير (@cheshire_k4) August 11, 2019
وعبر هاشتاغ #جسم_غريب_في_سماء وثق ناشطون مقاطع تظهر ما يبدو أنها شهب لا سيما في سماء حائل والقصيم.
#جسم_غريب_في_سماء
الهاشتاق يتحدث عن شُهب ظهرت الليلة في سماء حائل والقصيم وغيرها…????????: pic.twitter.com/6TE1IMZxel
— ♡غيمه حجازيه♡ (@geeeeen33) August 11, 2019
ومن خلال المقاطع المتداولة يظهر أن ما تم رؤيته في سماء المملكة هو بالفعل شهب، وهي ظاهرة كونية طبيعية حيث من السهل رؤيتها عندما يكون الجو صافيا.
#جسم_غريب_في_سماء تصويري???? pic.twitter.com/Gcr6Wnf8PW
— عبدالمجيد الحمد (@h70YX0hUoEGg1Id) August 11, 2019
وبحسب الموسوعة الحرة ويكيبيديا فإن زخة الشهب أو أو وابل الشهب هو حدث فلكي يُلاحظ فيه عدد من الشهب من نقطة واحدة في السماء ليلاً، هذه الشهب تنشأ عن تيارات من الحطام الكوني تدعى النيازك، والنيزك يمكن أن يكون جزيئات الغبار أو شظايا من المذنب أو كويكب حيث تدخل هذه النيازك الغلاف الجوي للأرض بسرعات عالية جداً وفي مسارات متوازية.
معظم هذه النيازك أصغر من حبات الرمل ولذلك فكلها تقريباً يتفكك قبل أن يصل لسطح الأرض.