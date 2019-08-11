الجبير: السعودية تدعو القيادات اليمنية في عدن لتغليب المصلحة العليا

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، إن السعودية ”تدعو القيادات اليمنية في عدن إلى الاستجابة لنداء ومناشدات الشعب اليمني وتغليب المصلحة العليا والانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في عدن“.

وأضاف الجبير في مجموعة تغريدات له على تويتر الأحد، ”نؤكد موقف المملكة الثابت لدعم الشرعية اليمنية والعاصمة المؤقتة من أي عمل قد يخل بالأمن ويخلق فرصة للمتربصين من الجماعات الإرهابية“.

ودعا الجبير ”الأطراف اليمنية في عدن للاستجابة لدعوة المملكة للاجتماع عاجلاً في جدة ووأد هذه الفتنة وتوحيد الصف وعدم جر اليمن لمستقبل مظلم.. والمملكة ستظل دائماً أكبر داعم للشعب اليمني الشقيق ولن نتوانى عن تقديم كل ما يقود إلى عودة اليمن السعيد“.