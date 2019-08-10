إحصائية رسمية: حوالي 2.5 مليون حاج في 2019

وصل عدد حجاج بيت الله الحرام، إلى 2 مليون و489 ألفا و406 حجاج، حسب إحصائية رسمية نهائية.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، في بيان اليوم السبت، إن ”إجمالي أعداد الحجاج بلغ 2 مليون و489 ألفا و406 حجاج، منهم مليون و855 ألفا و27 حاجا من خارج المملكة، و634 ألفًا و379 حاجًا من الداخل يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته 67%“.

وحسب الهيئة ارتفع إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بنسبة 4.96% بواقع 117 ألفًا و731 حاجًا، عن المسجل العام الماضي والبالغ 2 مليون و371 ألفا و675 حاجاً.

وبلغ عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج مليونا و385 ألفًا و234 حاجًا، فيما وصل عدد الحاجّات الإناث مليون و104 ألفًا و172 حاجة.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد حجاج دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 31 ألفًا و884 حاجًا بنسبة 2%، فيما بلغ عدد حجاج الدول العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي 414 ألفًا و750 حاجًا، بنسبة 22%.

ووفق الإحصائية، بلغ عدد حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية مليونًا و126 ألفًا و633 حاجًا بنسبة 61%.

أما حجاج الدول الإفريقية عدا الدول العربية بلغ أعدادُهم 187 ألفا و814 حاجًّا بنسبة 10%.

فيما بلغ عدد حجاج الدول الأوروبية 67 ألفا و54 حاجًا بنسبة 4%، بينما بلغ عدد حجاج دول أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا 26 ألفا و892 حاجا بنسبة 1%.