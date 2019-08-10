سعوديات_نطلب_اسقاط_القبيله.. هاشتاغ مثير للجدل وردود فعل متباينة

تصدرت دعوة مثيرة لإسقاط القبائل في السعودية، اهتمامات المغردين في موقع ”تويتر“ بالمملكة، في واحد من أجرأ المطالب المنسوبة للسعوديات التي تعزي بعض الناشطات منهن، للقبيلة وعاداتها وتقاليدها، عدم تمتع النساء بحقوقهن.

وتحت عنوان ”#سعوديات_نطلب_اسقاط_القبيله“ في موقع ”تويتر“ الذي يجذب ملايين السعوديين، تم تدوين آلاف التغريدات التي تتباين آراء أصحابها بين مؤيد للدعوة التي تستهدف إنهاء سطوة رجال القبيلة على نسائها، وبين معارض لها.

ويقول مؤيدو الدعوة، إن نساء المملكة نلن بشكل قانوني كثيراً من حقوقهن التي لا تتمتع بها النساء في بعض دول المنطقة، لكن قيود قبليّة تمنع عدداً كبيراً من نساء القبائل من الاستفادة من القوانين الجديدة المناصرة للمرأة والمساعدة لتمكينها من المشاركة في الحياة العامة.

#سعوديات_نطلب_اسقاط_القبيله ياليت والله ماخرب حياتي إلا هي وعاداتهم الملعونه — . (@titttiiii) August 9, 2019

#سعوديات_نطلب_اسقاط_القبيله حتى لو اسقطوها اهالينا حيبقوا متخلفين بس هذي المره بدون قبيله???? — Supine (@7lmoon) August 9, 2019

https://twitter.com/_ThePharah/status/1159874987823681536?s=20

ويرد معارضو تلك الدعوة، على أن للمجتمع القبلي عادات وتقاليد ارتضاها أبناؤها وبناتها طواعيةً، وأن إجبار السعوديات من بنات القبائل على مخالفة عادات وتقاليد قبائلهن، يتنافى مع مفهوم الحرية الشخصية الذي تدعو لها ناشطات الحقوق النسائية السعوديات.

#سعوديات_نطلب_اسقاط_القبيله أنا الحمدلله فخوره بأصلي وفصلي وقبيلتي للاسف هاشتاق سخيف — جميلة???????? (@jamilaafss) August 9, 2019

#سعوديات_نطلب_اسقاط_القبيله اللي سون الهشتاق مجنسات ماهن سعوديات السعوديات يفتخرن في قبيلتهن واصلهن وفصلهن مالت عليكن — Beero (@stop_x2) August 9, 2019

ورغم كثافة التعليقات تحت وسم الدعوة الجديدة، إلا نخب المملكة الدينية والثقافية من دعاة وكتاب وإعلاميين وفنانين ورياضيين، تغيب عن الجدل الدائر بسبب حساسية الدعوة فيما يبدو، بينما يكتب كثير من المغردين بأسماء مستعارة يصعب معها التثبت من هوياتهم.

فعلى الرغم من تحجيم دور القبيلة وسطوتها على حياة أفرادها، مطلب دائم ومستمر له من يدعمه في المجتمع السعودي، إلا أن الدعوة عبر موقع ”تويتر“، وطبيعتها المطالبة بإسقاط دور القبيلة بشكل كامل، أثارت مخاوف فيما يبدو حول هوية من يقف خلفها.

ولم يتسن لـ ”إرم نيوز“ الوصول للمغردين الذي أطلقوا الدعوة، وهويتاهم ودوافعهم، وما المقصود بدعوة إسقاط القبيلة، إذ من الصعب التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

وللقبيلة في السعودية، عشاقها الكثر الذين يتفاخرون بالانتماء لها ويتغنون بماضيها، حيث تزدهر تلك الأفكار والعادات والتقاليد خارج المدن الكبرى، ويحملها عدد ليس بقليل من سكان تلك المدن أيضاً.

ونالت السعوديات في السنوات الثلاث الماضية، الكثير من الحقوق التي حرمن منها طوال العقود الماضية، حيث سمح لهن بقيادة السيارات ودخول ملاعب كرة القدم وحضور الحفلات والفعاليات الفنية بجانب الرجال، وأخير السماح لهن بالسفر دون أية قيود.

وقبل إقرار تشريعات وقوانين جديدة لصالح النساء في السعودية، واظبت كثير منهن على المطالبة بتلك الحقوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما ”تويتر“ الأكثر استخداماً في المملكة، وحقق بعض تلك المطالب شهرة عالمية مثل الدعوة لإسقاط الولاية ووسمها الشهير ”#سعوديات_نطالب_اسقاط_الولايه“.