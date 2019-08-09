حقيقة انتحار ثلاث شقيقات في وادي الدواسر بالسعودية‎

أثار مقطع صوتي تم تداوله على نطاق واسع في السعودية، جدلاً بين أبناء المملكة بعد أن زعم صاحبه أن ثلاث شقيقات عشرينيات من محافظة وادي الدواسر في منطقة الرياض، أقدمن على الانتحار في ظروف غامضة.

ويقول صاحب المقطع الذي تمت إعادة إرساله لعشرات آلاف السعوديين المستخدمين لتطبيق المراسلة الفوري (واتس آب)، إن والدة الشقيقات الثلاث فوجئت عن دخولها لغرفة بناتها بإقدامهن على الانتحار شنقاً.

#انتحار_ثلاث_اخوات

تكفون الواحد مايدري يضحك !! ولا يحمد ربه على العقل الى وين وصل التخلف والاستخفاف بالعقول ماقول الا ليت تريله مهشمه راسه هو المريض نعم !! pic.twitter.com/M6CgdwUKit — WD????' (@wdieh_) August 9, 2019

وعزا صاحب المقطع الصوتي، الانتحار إلى تأثر الفتيات الثلاث بلعبة ”بوبجي“ القتالية الشهيرة، قبل أن تنتشر روايات أخرى مغايرة، بينها أن الفتيات لقين حتفهن مسمومات، وأن أصابع الاتهام تشير لخادمة في المنزل.

أنباء عن #انتحار_ثلاث_اخوات داخل منزلهم في وادي الدواسر .. ومصادر ترجح أن يكون السبب لعبة «ببجي PUBG». pic.twitter.com/Ch1ex1U29x — نجران اليوم (@NajranToday) August 9, 2019

ووجدت قصة الفتيات الثلاث طريقها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل كبير بلغ في موقع ”تويتر“ لوحده، عشرات آلاف التغريدات التي يدعم بعض أصحابها رواية الانتحار ويروج آخرون لرواية تسميمهن، ويشكك فريق ثالث في تلك الأسباب ويدعو للبحث عن أسباب تتعلق بعائلة الشقيقات ومعاملتها لبناتها.

#انتحار_ثلاث_اخوات

٣ أخوات قررن!!

٣ أخوات خططن!!

٣ أخوات انتحرن!!

وأخيراً نجح القرار وتم تطبيق الخطة بنجاح وماتن الثلاث أخوات!!!!!!!!!!! — المحامية/رنا الدكنان (@RanaAldaknan) August 9, 2019

بعيدا عن مصداقية هذه القصة ولكن ازى تعليقات من ناس حرفيا عايشة حايتها طول بعرض وماجربت المعاناة ابداً ويمشون ويتمسخرون ويكذبون معاناة بعض النساء بكل العالم.. هذا الاقتباس يصفهم!

" ما مِن إهانةٍ أَكثر قسوةً توجهها لإنسانٍ من رفضِك التصديق بأنه يُعاني."

#انتحار_ثلاث_اخوات — غادة العيدي (@ghadahaleidi) August 9, 2019

ولم يغب فريق رابع يدعو لانتظار التأكيدات الرسمية لوقوع الحادثة وتفاصيلها عن الجدل الذي اندلع حول الحادثة في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم يرد أي تأكيد رسمي لوقوع حوادث انتحار في منطقة الرياض.

الكرة الأرضية كلها تلعب #ببجي بس اللي ينتحرون عندنا ؛) .

ابحثوا عن السبب الحقيقي!

ترى عادي نقول ( انتحر لأنه عاطل،فقير،معنف،…) كلها أسباب واردة وتدفع المرء نحو الإنتحار.. ،

#انتحار_ثلاث_اخوات pic.twitter.com/wuHQujBbqU — أيـــمن الغبــيوي (@ayman999) August 9, 2019

ولم تعلق شرطة الرياض ولا إمارة المنطقة على الجدل الدائر حول الحادثة المزعومة، ما يعزز من كونها غير صحيحة، إذ عادةً ما تصدر بيانات رسمية عن الحوادث غير المعهودة التي تشهدها المملكة ويثار حولها جدل وتساؤلات في مواقع التواصل الاجتماعي.